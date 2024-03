Le aspettative di vita dei mangaka sono estremamente basse: lo dimostra un recente studio

Ogni qualvolta un mangaka perde la vita o lamenta pubblicamente dei disagi psicofisici che non gli/le permettono di disegnare, riemerge all'occhio pubblico un problema che è percepito come endemico nell'industria fumettistica nipponica: ovvero quello del sovraccarico lavorativo. E un nuovo report ha cercato di gettare luce sul fenomeno.

Una delle conseguenze che la recente morte di Toriyama ha determinato nell'immaginario pubblico, oltre naturalmente alla generazione di un moto di commozione collettiva, è stata la ritrovata centralità di un tema tanto delicato quanto essenziale, da ricondurre alle condizioni di salute precarie in cui versano spesso i fumettisti giapponesi, a causa delle incombenze a cui li sottopone (fisicamente, e anche psicologicamente) il loro lavoro. Una questione, questa, che si carica sempre più di accezioni umbratili e preoccupanti, ogni volta che una figura di spicco dell'industria - pensiamo, ad esempio, alla dipartita di Kentaro Miura - perde la vita in seguito allo stress fisico esperito nel corso delle loro usuranti attività lavorative.

Per comprendere la gravità della questione, oltre a fornire delle indicazioni che delineino la reale natura di questo particolare fenomeno, il blog nipponico Yaraon ha pubblicato in questi giorni un'analisi statistica relativa alle aspettative di vita dei mangaka, arrivando a presentare delle conclusioni davvero preoccupanti, che gettano luce sul grado di insostenibilità della professione. Prendendo come riferimento gli ultimi 219 fumettisti giapponesi scomparsi, gli analisti dietro questo reportage hanno dimostrato come l'aspettativa media di vita dei mangaka si aggiri attorno ai 62,6 anni. Un dato già di per sé allarmante, ma che assume connotazioni ancora più gravose nel momento in cui lo si compara all'età media del popolo nipponico: 84 anni.

È chiaro che una disparità così radicale e lampante non può che validare le preoccupazioni degli appassionati, anche perché un divario di oltre 20 anni deve, a ragion di logica, sottendere delle verità di fondo che ormai appaiono sempre più dogmatiche e perentorie. L'attitudine dei fumettisti giapponesi ad anteporre le incombenze lavorative ai segnali di stanchezza che i loro corpi quotidianamente gli comunicano è un fenomeno stratificato e complesso, che da un lato suggerisce la totale devozione di questi artisti alla loro professione, e dall'altro, però, pone in essere un problema che trascende il singolo individuo.

Se per George Morikawa i mangaka godono sempre di meno diritti in un'industria in cui, a detta del fumettista, la noncuranza verso gli artisti avrebbe ormai raggiunto un punto di non ritorno, è chiaro che i dati appena delineati da Yaraon presentano, agli occhi dell'intero settore produttivo dei manga, un problema concreto, radicale, su cui sembrerebbe necessario intervenire con tempestività, sia per assicurare l'incolumità dei singoli artisti, sia per preservare la stabilità dell'intera cornice industriale. È lecito immaginare, perciò, che nel breve futuro vengano prese delle decisioni importanti per rimodulare delle liturgie lavorative percepite dai più non solo come usuranti, ma anche come diabolicamente anacronistiche.