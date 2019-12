Aspettative alle stelle per ID: INVADED dopo il terzo trailer, Funimation compra i diritti

Mancano due settimane esatte al debutto di ID: INVADED, la nuova serie originale di Kadokawa animata dai ragazzi di Studio NAZ e diretta da Ei Aoki, già regista di Fate/Zero. L'anime si è recentemente mostrato in un terzo ed ultimo trailer che a quanto sembra, avrebbe persino convinto Funimation ad acquisire le licenze per il simulcast.

Come potete vedere in cima all'articolo il nuovo PV non svela pressoché nulla sulla trama, ma anzi punta tutte le sue fiches sulla spettacolarità delle scene d'azione. In sovraimpressione potete vedere i nomi di parte dello staff al lavoro sull'opera, mentre in sottofondo scorre l'OP Mister Fixer di Sou.

Vi ricordiamo che la storia dell'anime seguirà le avventure del giovane detective Sakaido, risvegliatosi in uno strano mondo distopico dal quale sembra impossibile uscire. Senza memoria e conoscenze sul nuovo mondo, Sakaido inizia ad investigare sulla morte della piccola Kaeru, al quale sembra in qualche modo essere legato.

La sceneggiatura della serie è stata scritta da Otaro Maijo (The Dragon Dentist, Spotless Love: This Love Cannot Be Any More Beautiful) e il character design curato da Atsushi Ikariya (Fate / stay night: Heaven's Feel I. presage flower, Fate / stay night: Unlimited Blade Works). Nel cast spiccano due mostri sacri del calibro di Kenjiro Tsuda (Overhaul in My Hero Academia, Joker in Fire Force) e Yoshimasa Hosoya (Reiner in L'Attacco dei Giganti, Doppo in Bungo Stray Dogs), rispettivamente nei panni di Sakaido e Momoki.

E voi cosa ne pensate? State aspettando quest'opera? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al secondo trailer di ID: INVADED.