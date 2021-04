Assassin's Creed: che fine ha fatto l'anime prodotto da Netflix?

Quando il colosso dello streaming Netflix ha annunciato di stare lavorando su una serie animata basata su Assassin's Creed, uno dei più famosi franchise videoludici degli ultimi anni, la community è letteralmente impazzita. Ma da quel momento sono passati diversi mesi senza ulteriori notizie a riguardo.

Non c'è solo Resident Evil: Infinite Darkness tra le prossime serie animate a tema videogiochi, Netflix è intenzionata a portare sul proprio catalogo anche Assassin's Creed. Tuttavia, è passato diverso tempo dall'ultimo aggiornamento e i fan si sono iniziati a chiedere se questo progetto non fosse stato cancellato in gran silenzio.

Durante una recente intervista, l'head of content Aymar Azaiza ha voluto tranquillizzare la community, il team sta lavorando dietro le quinte. "È ancora attivo. Sono gli stessi ragazzi che hanno portato il programma televisivo Raving Rabbids e che hanno annunciato la serie animata di Far Cry. Il team si sta davvero concentrando su questo. Non è il prossimo progetto in arrivo, ma è ancora vivo nelle loro mani. Non è stato cancellato".

Dunque, sebbene il progetto sia ufficialmente vivo e vegeto, ci vorrà ancora molto tempo prima che arrivi sul catalogo di Netflix. Nel frattempo, Assassin's Creed IV riceverà un sequel manhwa. Ecco i primi dettagli sulla serie anime di Assassin's Creed prodotta da Netflix.