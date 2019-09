Assassin's Creed: arriva un nuovo manga per la serie Ubisoft

Il franchise di Assassin's Creed è uno dei più redditizi degli ultimi anni. Ubisoft lanciò la serie nel 2007 con il primo titolo per Xbox 360 e Play Station 3, per poi proseguire con vari titoli, di cui l'ultimo uscito per console è stato Assassin's Creed Odyssey. Il mondo però conta anche diversi spin-off, tra cui alcuni in formato manga.

Negli anni ci sono stati tanti fumetti dedicati ad Assassin's Creed come Black Flag ma anche il più recente Assassin's Creed: Conspiracies. Ora questi saranno accompagnati da Assassin's Creed: China, disegnato da Minoji Kurata e che si concentrerà sull'assassina cinese Shao Jun.

A darne l'annuncio è stato il sito ufficiale di Sunday GX, rivista manga di Shogakukan che ha svelato il nuovo arrivo sulla rivista nella giornata di ieri. Il primo numero in cui sarà presente Assassin's Creed: China sarà il #11 in arrivo il 19 ottobre 2019. Grazie alla pagina Twitter della rivista, è stata anche già pubblicata la pagina a colori d'apertura per la serie, che potete vedere nel tweet in calce. La cadenza del manga sarà mensile.

La protagonista Shao Jun è la stessa del videogioco Assassin's Creed Chronicles: China, ambientata durante il periodo della dinastia Ming e con Shao Jun costretta a fuggire verso l'Europa dopo la morte di tutti i suoi compagni per editto dell'imperatore. La ragazza tornerà poi nel paese del dragone per esigere la sua vendetta in quanto ultimo membro degli assassini cinesi.