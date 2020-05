Assassin's Creed: Blade of Shao Jun, Mirka Andolfo mostra la cover dell'attesissimo manga

La bella e letale Shao Jun, protagonista femminile del videogioco del 2015 Assassin's Creed Chronicles: China, approderà presto nelle fumetterie francesi con il primo numero di Assassin's Creed: Blade of Shao Jun, adattamento manga scritto da Minoji Kurata e pubblicato lo scorso 19 febbraio in Giappone.

In calce potete dare un'occhiata alla Cover creata dall'italianissima Mirka Andolfo, già autrice dell'ottimo Sacro/Profano e artista di diversi fumetti Marvel/DC Comics. Il disegno raffigura la protagonista mentre corre sul tetto di una pagoda in fiamme mentre imbraccia la sua iconica Jian, una spada dritta a doppio filo utilizzata da diversi maestri di arti marziali cinesi nell'epoca della Dinasta Ming.

Per chi non lo sapesse, Assassin's Creed: Blade of Shao Jun è il titolo dell'adattamento manga del sopracitato Assassin's Creed Chronicles: China, il videogioco multipiattaforma del 2015 pubblicato da Ubisoft. Il manga, la cui serializzazione è iniziata nel novembre del 2019, segue le avventure dell'assassina cinese Shao Jun, discepola del Maestro Assassino Ezio Auditore da Firenze in cerca di vendetta contro il clan templare delle "Otto Tigri" che anni prima sterminò la sua confraternita. Attualmente non è stata confermata una data di uscita italiana.

