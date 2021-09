Assassin's Creed: Blade of Shao Jun e Toilet Stories sono le novità di casa Planet Manga

Sui propri account social ufficiali, Planet Manga ha rivelato che a breve due nuove serie si aggiungeranno alla sua già ricca offerta. Da fine settembre, nelle fumetterie e negli store online italiani arriveranno Assassin’s Creed: Blade of Shao Jun e Toilet Stories. Scopriamo i dettagli su queste novità proposte dall’etichetta di Panini Comics.

Atteso dai fan dell’apprezzata saga videoludica, il Volume 1 di Assassin’s Creed: Blade of Shao Jun, l’adattamento a fumetti di Assassin’s Creed Chronicles: China, farà il suo debutto italiano dal 30 settembre. La matita di Minoji Kurata racconta ai lettori di una storia di malcontento e vendetta. Nella Ming del 1526, la nuova politica dell’imperatore suscita malumori nella popolazione impaurita, ma a la goccia che fa traboccare il vaso di Shao Jun è la morte di alcuni suoi compagni per mano di alcuni Templari infiltrati nella corte imperiale.

Dopo essersi recata in Europa per addestrarsi, Shao Jun fa ritorno in Cina alla ricerca di vendetta. Così facendo, la Confraternita Cinese degli Assassini potrà finalmente rinascere sotto una nuova luce. Il primo volume di questa serie sarà disponibile anche in una magnifica versione variant cover disegnata dall’iconica illustratrice italiana Mirka Andolfo.

Seconda novità di Planet Manga è Toilet Stories, una serie a fumetti che donerà ai lettori il giusto stimolo. Dagli autori Asami Hyogetsu e Shinsuke Yoshitake, quest’opera in due volumi raccoglie dei racconti brevi ideali per sollazzare le sedute dei lettori sul trono di casa. Una lettura divertente e leggere, il primo volume arriverà dal 30 settembre.

E voi, quale dei due volumi acquisterete? Vi ricordiamo che Panini salterà Lucca Comics e Romics 2021. Vi lasciamo infine agli annunci Planet Manga di Star Wars: Le Leggende di Luke Skywalker e The Wolf Won't Sleep.