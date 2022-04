Assassin's Creed Dynasty, il manhwa dal videogioco Ubisoft debutta con Planet Manga

Nel mese di aprile 2022 proseguirà l’avventura a fumetti degli assassini Ubisoft. Dalla popolare saga videoludica, con Planet Manga debutterà Assassin’s Creed Dynasty, la serie manhwa in cinque volumi scritta da Xu Xianzhe e illustrata da Zhang Xiao.

Sui propri social network ufficiali, l’etichetta dedicata ai manga di Panini Comics ha annunciato l’imminente uscita italiana di Assassin’s Creed Dynasty. Dopo l’arrivo di Assassin’s Creed – Blade of Shao Jun, dal 7 aprile prosegue l’avventura cinese della confraternita degli assassini.

Questo nuovo appuntamento con l’epopea di culto, porta i lettori nel tredicesimo anno dell’era Tianbao. In quel periodo, la Cina prospera sotto la guida dei Tang. Il popolo vive però nel terrore dei funzionari del sovrano e solamente un uomo sembra preoccuparsi della loro sorte.

Nel 755 d.C., il governatore An Lushan, legato alla confraternita dei Cavalieri Templari, guida la ribellione contro la dinastia Tang. Le due capitali Luoyang e Chang’an sono cadute e l’impero rischia di crollare. Assassin’s Creed Dynasty segue le avventure di Li E, un assassino che cerca di salvare il regno dalla guerra civile. Egli, si allea con i lealisti per rovesciare i dissidenti e impedire la crisi. In attesa di quest’uscita, con Planet Manga ha debuttato Shangri-La Frontier. Fateci sapere se seguirete questo nuovo capitolo della storia della confraternita degli assassini con un commento!