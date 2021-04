Assassin's Creed IV Black Flag: annunciato il manhwa sequel dallo studio di Solo Leveling

Assassin's Creed IV: Black Flag, il videogioco multipiattaforma del 2013 prodotto da Ubisoft, riceverà un sequel realizzato dai ragazzi di Redice Studios, lo studio responsabile per le illustrazioni dell'eccezionale Solo Leveling. Il manhwa sarà lanciato nel corso del 2021 e in giornata è stato mostrato il primo, spettacolare poster ufficiale.

Per il momento non sono state rivelate informazioni sull'opera, tranne che il protagonista sarà nuovamente Edward Kenway, pronto ad imbarcarsi in una nuova avventura dopo gli eventi del videogioco. Redice Studios lavorerà quindi all'opera in parallelo con Solo Leveling, The Archmage Returns After 4000 years, Omniscient Reader e una manciata di altri manhwa. In calce potete dare un'occhiata al primo poster promozionale.

Ubisoft ha dichiarato che il fumetto fa parte di un nuovo programma chiamato Assassin's Creed Stories, che prevede la pubblicazione di otto progetti cross-media che spaziano da manhwa a romanzi, passando per manhua, Webtoon e molto altro ancora. Il sequel di Assassin's Creed VI Black Flag sarà pubblicato nel corso del 2021, non è ancora chiaro se in forma gratuita o meno.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati a questo sequel? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che Assassin's Creed riceverà anche una serie anime prodotta da Netflix, di cui saranno presto rivelate nuove informazioni.