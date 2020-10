Assassin's Creed, ufficiale: in arrivo la serie anime prodotta da Netflix!

Netflix ha recentemente annunciato la produzione di una serie di progetti legati alla saga di Assassin's Creed, tra cui spicca la nuova serie televisiva live-action mostrata pochi istanti fa con un teaser trailer. Tra i piani futuri, però, è stata confermata anche l'esistenza di una serie anime, verosimilmente prodotta dal team di Adi Shankar.

Secondo quanto riportato da Deadline, Netflix avrebbe siglato un accordo con Ubisoft per la realizzazione di una o più serie televisive, animate e anime, tutte in produzione da diversi anni. Per quanto riguarda l'anime, in particolare, il produttore di Castlevania Adi Shankar rivelò, nel 2017, di essere stato ingaggiato per realizzare una storia originale ambientata nell'universo di Assassin's Creed.

Per il momento non c'è nulla di ufficiale, salvo l'esistenza del progetto, ma nel caso in cui dovesse trattarsi della stessa serie allora difficilmente vedremo in azione Altair, Ezio Auditore o Connor. In tutti i casi per il momento l'attenzione sembra essere rivolta principalmente verso la serie televisiva, dunque prima di tornare a parlare dell'anime toccherà aspettare un po'.

E voi cosa ne pensate? Quale studio vorreste vedere ad animare la serie? Fatecelo sapere, come sempre, lasciando un commento nel riquadro sottostante. Prima di salutarvi, poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alle nuove produzioni anime Netflix in arrivo nel 2021.