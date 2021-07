Assassin's Creed e Watch Dogs: Panini Comcis e Asmodee Italia presentano i nuovi romanzi

Panini Comics e Asmodee Italia si sono uniti in una preziosa collaborazione per portare nel nostro paese i nuovi romanzi dedicati a due delle serie videoludiche più amate del vasto panorama di videogiochi targati Ubisoft. A partire da novembre gli appassionati di Assassin's Creed e watch Dogs potranno approfondire e scoprire nuovi dettagli su

Assassin's Creed: The Ming Storm, scritto da Yan Leisheng, sarà il primo di una trilogia con protagonista Shao Jun, assassina incontrata già nello spin-off Assassin's Creed Chronicles: China e nel cortometraggio Assassin's Creed: Embers. La giovane per una serie di scomode circostanze sarà costretta ad allontanarsi dal suo paese, ritrovandosi in Italia, a seguire gli insegnamenti del grande Ezio Auditore, con la speranza di poter tornare un giorno in Cina. Il libro, disponibile a partire dal 18 novembre 2021, conterrà approfondimenti interessanti sugli Assassini, e rappresenta un'ottima occasione per conoscere un personaggio apparentemente secondario nella saga principale.

Day Zero, di James Swallow e Josh Reynolds, narrerà invece una storia precedente agli eventi presenti nel videogioco Watch Dogs: Legion, dove la lotta per il potere e per il controllo del Regno Unito viene stravolta dall'arrivo di un gruppo di hacker, conosciuto come DedSec. Complotti, omicidi e caos coinvolgeranno quattro personaggi, tra cui il fattorino e aspirante hacker Olly Soames, in un racconto thriller dal ritmo serrato che arriverà sugli scaffali dal 25 novembre 2021. In calce trovate le copertine di entrambi i romanzi.



Ricordiamo che Assassin's Creed China è diventato anche un manga, e vi lasciamo ad uno speciale sull'universo espanso della celebre serie di assassini.