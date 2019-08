Assassin's Pride: l'Ending Theme sarà cantato dalla diciannovenne Tomori Kusunoki!

Dopo aver svelato, poche settimane fa, nuove informazioni sulla Opening di Assassin's Pride, Kadokawa ha deciso di rincarare la dose ufficializzando la presenza della talentuosissima Tomori Kusunoki anche durante l'Ending Theme. La classe 99, già pronta a vestire i panni della coprotagonista Melida Angel, canterà infatti anche la sigla di chiusura.

Secondo quanto rivelato dai produttori della serie, Kusunoki presterà la sua voce per il pezzo scritto da Natsumi Tadano e composto ed arrangiato da Kuniyoshi Takahashi, intitolato Ijin-tachi no Jikan (Time of Foreigners - Il Tempo degli Stranieri).

Le aspettative nei confronti di Assassin's Pride sono molte alte, visto anche il potenziale dell'opera scritta da Kei Amagi. Per chi non lo conoscesse, l'anime segue le gesta del mercenario Kufa Vampire, incaricato dall'aristocratica della casa Angel di risvegliare il potenziale magico nascosto in sua figlia Melida. In caso di fallimento, Kufa dovrà sbarazzarsi della ragazzina nel più definitivo dei modi.

Per la giovane Tomori Kusonoki, il ruolo ottenuto in questa serie rappresenta, per ora, il punto più alto della propria carriera da doppiatrice, dopo i due ruoli minori ottenuti nella seconda stagione di Sword Art Online e nell'anime del 2018 Anima Yell!.

Assassin's Pride debutterà nell'ottobre del 2019 e sarà animato dai ragazzi di EMT Squared. Kazuya Aiura (Citrus, My Sister, My Writer) è stato posto alla direzione dell'anime, mentre Deko Akao (Amanchu!, Arakawa Under the Bridge, Noragami) si è occupato della sceneggiatura.

E voi cosa ne dite? Darete una chance all'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Se volete più informazioni sulla serie invece, potete dare un'occhiata al primo trailer ufficiale di Assassin's Pride.