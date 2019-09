Assassin's Pride: il nuovo, spettacolare trailer svela la data di uscita dell'anime

Assassin's Pride è, non a caso, uno degli anime più attesi del 2019. Dopo il primo trailer ufficiale pubblicato pochi mesi fa, l'adattamento curato dai ragazzi di EMT Squared ha finalmente deciso di mostrare i muscoli, rilasciando il secondo PV visibile qui sopra. Come potete osservare, la qualità delle animazioni risulta a dir poco notevole.

Alla fine del nuovo trailer di circa 2 minuti è stata rivelata anche la tanto attesa data di debutto, fissata per il 10 ottobre 2019. Secondo i fan, questo anime potrebbe tranquillamente contendersi il titolo di miglior opera della stagione autunnale, nonostante il grande numero di uscite.



Per chi non conoscesse l'opera di Kei Amagi, ricordiamo che l'anime segue le gesta del giovane mercenario Kufa Vampire, incaricato dall'aristocratica della casa Angel di risvegliare il potenziale magico nascosto in sua figlia Melida. In caso di fallimento, Kufa dovrà sbarazzarsi della ragazzina uccidendola.



La serie sarà animata dai sopracitati ragazzi di EMT Squared. Kazuya Aiura (Citrus, My Sister, My Writer) si occuperà della regia, mentre Deko Akao (Amanchu, Norogami) si incaricherà della sceneggiatura.



Nel corso delle ultime settimane sono stati annunciati anche nuovi dettagli riguardanti l'opening e l'ending theme, cantate rispettivamente dal gruppo J-Pop Run Girls, Run! e dalla giovane Tumori Kusunoki. Nel trailer visibile in cima all'articolo potete ascoltare in anteprima "Share the Light", la sigla di apertura della serie.



E voi cosa ne pensate? Il secondo PV vi ha stupito? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!