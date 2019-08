Assassin's Pride: pubblicato un nuovo trailer dell'anime sottotitolato in inglese

Nel corso della giornata odierna, il sito web ufficiale dedicato ad https://anime.everyeye.it/notizie/assassin-s-pride-giungono-nuove-informazioni-sull-anime-emt-squared-378811.html, adattamento anime della light novel scritta da Kei Amagi, ha pubblicato un nuovo trailer dedicato all'opera e sottotitolato in inglese.

Oltre al video sono inoltre stati annunciati due nuovi doppiatori che si uniranno al cast. Qui di seguito potete leggere i nomi dei nuovi arrivati nel team:

Maaya Uchida nei panni di Mule la Mor

Azumi Waki nei panni di Salacha Schicksal

Gli altri membri del cast di doppiaggio che lavoreranno all'opera saranno:

Yuuki Ono nei panni di Kufa Vampir

Tomori Kusunoki nei panni di Melida Angel

Yui Ishikawa nei panni di Elise Angel

Marina Yabūchi nei panni di Rosetti Pricket

Ayane Sakura nei panni di Nerva Martillo

Toshiyuki Morikawa nei panni di Father

Tatsuhisa Suzuki nei panni di Williams Jin

Kazuya Aiura (Citrus, My Sister, My Writer) è stato posto alla direzione dell'anime, il tutto affiancato da EMT Squared. (The Master of Ragnarok & Blesser of Einherjar, Kuma Miko: Girl Meets Bear). Deko Akao (Amanchu!, Arakawa Under the Bridge, Noragami) sta lavorando alla sceneggiatura mentre Maho Yoshikawa (Amnesia, Yona of the Dawn) si è occupato del character design e lavora come direttore dell'animazione. Nel corso di queste ultime settimane è stata inoltre pubblicata una nuova key visual dedicata alla serie.

La serie si svolgerà in un mondo in cui solo i membri di famiglie nobili possiedono il potere magico - o mana - necessario per poter affrontare alla pari le pericolose creature che popolano il pianeta. Kūfa è proprio uno di questi nobili, ragazzo nato dalla famiglia di un duca che viene incaricato di fare da tutore a una giovane donna di nome Merida. Il vero potere della ragazza è pero attualmente sconosciuto e nel caso in cui Merida dovesse dimostrarsi priva di mana, il compito di Kūfa sarà quello di assassinarla.

Amagi ha pubblicato i romanzi - accompagnati dalle illustrazioni di Nino Ninomoto - nel 2016. Kadokawa ha pubblicato il nono volume nel 19 gennaio, mentre una serie di racconti separati dall'opera principale sono stati pubblicati nel febbraio 2018. Yoshie Katō (Shindere Shōjo to Kodoku na Shinigami) ha inoltre pubblicato un adattamento manga sulla rivista Ultra Jump di Shueisha dal maggio 2017, il cui terzo volume è stato pubblicato lo scorso novembre.