Assassin's Pride: svelate nuove informazioni sul cast di doppiaggio

Il sito web ufficiale dedicato ad assassin's Pride, adattamento anime della light novel scritta da Kei Amagi, ha svelato che due nuovi doppiatori si sono uniti al cast di doppiaggio attualmente al lavoro sulla produzione. Qui di seguito potete leggere i loro nomi:

Sora Tokui nei panni di Black Madea

Asami Seto nei panni di Shinhua Tsvetok

L'anime sarà presentato in anteprima in Giappone su AT-X il 10 ottobre alle per poi debuttare su Tokyo MX, Sun TV e BS NTV. Sentai Filmworks ha concesso in licenza l'opera, la quale verrà trasmessa in streaming su Crunchyroll con pubblicazione in simulcast con la messa onda in Giappone. Qui di seguito potete leggere la sinossi dell'opera rilasciata da Sentai Filmworks:

"In un mondo in cui solo i nobili possono esercitare il sacro potere del mana per portare avanti la cruenta guerra contro le creature dell'oscurità, una curiosa assenza d'abilità pone la giovane Merida in una posizione precaria. Con il pretesto di tutelaggio, Kufa, un assassino spietato, viene inviato per valutare le capacità di Merida e determinare se è la vera erede della prestigiosa famiglia Angel. Se non dovesse rispettare le aspettative della sua famiglia, un piano ben più spietato verrà messo in moto..."

Kazuya Aiura (Citrus, My Sister, My Writer) è stato posto alla direzione dell'anime, il tutto affiancato da EMT Squared (The Master of Ragnarok & Blesser of Einherjar, Kuma Miko: Girl Meets Bear). Deko Akao (Amanchu!, Arakawa Under the Bridge, Noragami) sta lavorando alla sceneggiatura mentre Maho Yoshikawa (Amnesia, Yona of the Dawn) si è occupato del character design e lavora come direttore dell'animazione. Lo staff al lavoro sull'opera ha inoltre pubblicato una nuova key visual dedicata alla serie affiancata da un trailer sottotitolato in inglese.

Il gruppo Run Girls, Run! si sta occupando dell'opening theme, intitolata Share the light. Tomori Kusunoki, che dà la voce a Melida Angel, si sta invece occupando dell'ending theme, intitolata Ijin-tachi no Jikan (Time of Foreigners). Entrambi i singoli usciranno il 27 novembre. Amagi ha lanciato i romanzi con illustrazioni di Nino Ninomoto nel 2016. Yoshie Katō (Shindere Shōjo a Kodoku na Shinigami) ha invece lanciato un adattamento manga nella rivista Ultra Jump di Shueisha a maggio 2017.