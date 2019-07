Assassin's Pride: svelati nuovi membri del cast ed una Key Visual inedita

Pochi giorni fa è diffuso il primo trailer di Assassin's Pride, il nuovo anime tratto dall'opera di Kei Amagi in uscita ad ottobre. Oggi, per la gioia dei fan, sono addirittura arrivate nuove informazioni riguardanti il cast di doppiaggio, ampliato grazie a tre nuovi arrivi.

Ayana Sakura (Uraraka di My Hero Academia), Tatsuhisa Suzuki (Blend S) e Toshiyuki Morikawa (Gintama, Naruto, Bleach) infatti, si uniranno all'attuale cast di voci per doppiare rispettivamente Nerva Martillio, William Jin e Oyaji.

Oltre alle novità riguardanti gli attori, è stata pubblicata anche la bellissima Key Visual reperibile in calce, raffigurante il protagonista Kufa Vampir mentre brandisce la sua spada.

Per chi non lo conoscesse, Assassin's Pride racconta le avventure di Melida Angel e Kufa Vampir. La storia si svolge in un mondo in cui gli aristocratici hanno il potere di utilizzare il mana per combattere, Melida tuttavia, nonostante sia la figlia di un'importante aristocratica, sembra non possederne alcuno. La madre, per zittire le voci che vorrebbero la figlia come il frutto di un rapporto extraconiugale, affida al sicario Kufa una singolare missione: risvegliare in Matilda la capacità di utilizzare il mana o, nel caso in cui questo fosse impossibile, ucciderla per evitare di macchiare il nome della famiglia.

La serie debutterà durante il periodo autunnale, più precisamente nell'ottobre del 2019. Semmai voleste più dettagli riguardo la produzione inoltre, vi rimandiamo a questo link.