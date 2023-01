Assassination Clasroom: arriva la Steelbox Collection di Planet Manga

Yusei Matsui, l'autore dietro Assassination Classroom, è un uomo senza troppi peli sulla lingua come hanno dimostrato le sue opinioni in merito ai nuovi manga che, a suo dire, sarebbero fin troppo ispirati a Chainsaw Man. Ad ogni modo, nonostante il suo gioiellino sia terminato da anni, la serie continua a brillare in Italia.

Lo scorso anno l'anime di Assassination Classroom ha fatto la sua comparsa su Netflix con doppiaggio in italiano, una notizia accolta positivamente dai fan delle vicende di Koro sensei. La distribuzione del franchise nel Bel Paese è tuttavia ancora lontana dal concludersi visto che Planet Manga ha previsto una sorpresa per il 2023.

Si tratta di una nuova edizione del fumetto, per la precisione dell'ambita Steelbox Collection, contenente una variant esclusiva del primo numero, un magnete e una cartolina. Si tratta di un'esclusiva Panini, che sarà acquistabile tramite il link in calce, a partire dalle ore 10 del 2 febbraio. L'editore ha fatto sapere che comunicherà attraverso un post sui canali social l'apertura degli ordini e che ciascuno di questi potrà contenere in carrello massimo due copie.

Il costo della Steelbox di Assassination Classroom ammonta a 19.90 euro. E voi, invece, siete interessati all'acquisto di questa particolare edizione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.