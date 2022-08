Assassination Classroom, l'anime arriva su Netflix con doppiaggio in italiano

La serie di Assassination Classroom ha riscosso un incredibile successo in Giappone e in occidente, merito di una storia concreta che non ha allungato eccessivamente gli eventi della trama principale. Il manga, inoltre, gode anche di un adattamento anime di tutto rispetto.

L'anime di Assassination Classroom si compone di due stagioni da circa 24 episodi, un quantitativo di puntate sufficienti per trasporre l'opera originale di Yusei Matsui. L'adattamento televisivo è stato molto apprezzato anche in Italia tanto che Yamato Video ne acquistato i diritti per portare tutti gli episodi nel Bel Paese.

E proprio il doppiaggio commissionato da Yamato è disponibile insieme alla versione in lingua originale su Netflix a partire da questa settimana. Si tratta dell'ennesimo investimento da parte del colosso dedito allo streaming on-demand che sta puntando sempre più risorse al mercato dell'animazione giapponese. Planet Manga, che detiene i diritti del manga in Italia, descrive la trama quanto segue: "Korosensei è praticamente invulnerabile, vola a velocità mach 20, ha un corpo tentacolato, vuole distruggere la Terra e… insegna nella classe 3-E! Riusciranno i suoi amati alunni a ucciderlo prima che disintegri il mondo?"

