Assassination Classroom arriva su Netflix insieme a un'altra serie misteriosa

Negli ultimi mesi, complici i festeggiamenti per il 30 anniversario, Yamato Video si è resa protagonista di grandi annunci. Anche per quest'ultima pare dell'anno, il distributore italiano intende far parlare di sé. Due serie di cui la società nostrana detiene i diritti, arrivano doppiate su Netflix.

Nella giornata di domenica 31 luglio, Yamato Video ha sorpreso i fan italiani lanciando una bomba. Sui propri social ufficiali, ha annunciato che gli abbonati Netflix avrebbero potuto presto godere di due titoli targati Yamato Video e doppiati in italiano.

Il primo dei due titoli, nelle ore successive, si è rivelato essere Assassination Classroom. Le prime due stagioni della serie anime sono già disponibili alla visione sul catalogo del colosso dello streaming. La prima stagione animata (anno di uscita 2015) è composta da 22 episodi, della durata di circa 20 minuti ciascuno. La seconda (2016) è invece composta da 25 episodi, per un totale di 47 puntate in compagnia di Korosensei e di tutti i simpatici, folli protagonisti dell'opera firmata Yusei Matsui. Di recente, erano state annunciate molte sorprese per il decimo anniversario di Assassination Classroom e questa potrebbe essere solo la prima di altre. Vi ricordiamo inoltre che Assassination Classroom è su ANiME Generation, il canale tematico di Yamato Video presente su Prime Video.

Al momento, la seconda serie proclamata da Yamato Video è ancora un mistero. Secondo i commenti degli utenti, ad arrivare sul catalogo di Netflix sarà Ushio & Tora, ma non vi è certezza alcuna. Per voi, quale serie di Yamato Video arriverà doppiata su Netflix?