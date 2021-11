Assassination Classroom arriverà doppiato in italiano con Yamato Video

I festeggiamenti per i trent'anni di Yamato Video continuano da diversi mesi con continui, succulenti annunci. Questa volta, come rivelato sui propri social network ufficiali, il distributore italiano l'ha fatta grossa: nel prossimo periodo arriverà il doppiaggio italiano di Assassination Classroom.

In questo 2021 Yamato Video sta festeggiando il suo trentesimo anniversario, trent'anni d'emozioni in cui ha portato nel nostro Paese le migliori serie anime giapponesi. L'ultima grande bomba, dopo Haikyu!! annunciato in concomitanza con il Lucca Comics & Games 2021, è l'adattamento animato dello shonen di Yusei Matsui.

Nelle prossime settimane, il distributore riporterà dunque gli spettatori a lezione di assassinio. Sebbene non sia ancora certo, il doppiaggio italiano di Assassination Classroom dovrebbe arrivare sulla piattaforma streaming di Amazon, Prime Video. Nell'anteprima del voice cast italiano troviamo Paolo De Santis, Annalisa Longo e Patrizio Prata, doppiatori rispettivamente di Korosensei, Nagisa Shiota e Tadaomi Karasuma.

L'opera di Matsui, serializzata su Weekly Shonen Jump tra il 2012 e il 2016, ed arrivata in Italia con Planet Manga, segue le vicende di una classe di aspiranti assassini, il cui obiettivo è eliminare il loro strambo professore. Korosensei è infatti il responsabile dell'esplosione della luna, e qualora non dovesse venire ucciso dai suoi studenti, è intenzionato a fare lo stesso con la Terra.

E voi, siete contenti di questo nuovo annuncio o avreste preferito altre serie?