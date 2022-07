Assassination Classroom, in arrivo molte sorprese per il 10° anniversario del manga

Il 2 luglio 2012 esordiva, tra le pagine della rivista giapponese Weekly Shonen Jump, Assassination Classroom. Scritto e disegnato da Yusei Matsui, Assassination Classroom è uno shonen che vede protagonista Korosensei, un alieno potentissimo deciso a dedicarsi all'insegnamento in una scuola media giapponese.

Dal manga di Yusei Matsui è stata tratta una serie anime di successo composta da 2 stagioni, per un totale di 22 episodi. A breve, l'anime di Assassination Classroom verrà anche doppiatoin italiano grazie a Yamato Video, che ha deciso ancora una volta di puntare sul doppiaggio di un grande successo dell'animazione nipponica.

Quest'anno Assassination Classroom festeggia il 10° anniversario del suo esordio su rivista, e come riportato dal tweet di @somoskudasai è in lavorazione un progetto dedicato all'opera che comprende eventi, collaborazioni, gadget celebrativi e video speciali. Per tutti gli amanti dell'opera potrebbe essere un occasione per accaparrarsi oggetti limitati dedicati a Korosensei e i suoi alunni, mentre per gli altri un ottimo modo per scoprire un manga davvero intrigante.

La prima stagione di Assassination Classroom è disponibile con i sottotitoli in italiano su Amazon Prime Video. Essendo un anime breve, vi consigliamo di dargli una possibilità, contando anche le splendide animazioni di studio Brain's Base.

Vi lasciamo all'elenco dei doppiatori italiani di Assassination Classroom.