Assassination Classroom, l'elenco completo delle voci italiane: c'è anche Ivo de Palma

A trent'anni compiuti, Yamato Video non si ferma. Sono tanti i lavori annunciati dall'azienda italiana, tra cui un ridoppiaggio di Devilman - L'arpia Siren. Andando un po' più indietro nel tempo, c'è stato un altro annuncio che non va dimenticato: il doppiaggio di Assassination Classroom.

L'annuncio dell'arrivo di Korosensei in italiano risale alla seconda metà di novembre, durante la quale Yamato Video pubblicò un primo trailer per presentare le vicende che coinvolgono gli allievi dell'istituto Kunugigaoka. Si riconobbero alcune voci in quei pochi secondi, come quella di Patrizio Prata, quella di Federico Viola e molte altre.

Con un nuovo video, Yamato Video conferma il prosieguo dei lavori sul doppiaggio di Assassination Classroom e, contemporaneamente, rivela anche un'altra voce che aveva tenuto nascosto fino a ora. Nel breve video in bassa risoluzione disponibile sulla loro pagina, si intravede la figura di Shiro, il killer che arriverà dopo qualche episodio e che sarà doppiato da Ivo de Palma.

Il noto doppiatore nostrano si aggiunge così al cast principale, così composto:

Korosensei: Paolo De Santis

Nagisa Shiota: Annalisa Longo

Tadaomi Karasuma: Patrizio Prata

Kaede Kayano: Veronica Cuscusa

Karma Akabane: Federico Viola

Ryoma Terasaka: Alessandro Fattori

Rio Nakamura: Federica Simonelli

Shiro: Ivo De Palma

Nelle prossime settimane, Yamato Video potrebbe annunciare qualche altro ingresso nel cast di Assassination Classroom, in attesa del suo debutto.