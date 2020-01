Assassination Classroom: un fan film mette in scena lo scontro tra Nagisa e Karma

Arrivata alla conclusione qualche anno fa, la serie di Assassination Classroom è tra le più bizzarre mai apparse sulla storica rivista Weekly Shonen Jump. Alcuni fan hanno realizzato un video live action del combattimento tra Karma e Nagisa.

Precedentemente vi avevamo mostrato un'anteprima dello scontro tra Nagisa e Karma realizzato dai bravissimi ragazzi di Re:Anime, specializzati nel ricreare scene da famosi anime e manga. Nel video che vi mostriamo questa volta (che trovate sempre in calce alla notizia) vediamo una versione estesa del combattimento tra i due studenti di Koro-Sensei. Nella serie, i due studenti amici (tra i principali personaggi della serie) arrivano a scontrarsi per incomprensioni dovute al destino del loro amato professore. Nel video assistiamo ad un'ottima rappresentazione del duello, coreografato in maniera molto dettagliata e spettacolare.

Uscito su Weekly Shonen Jump nel luglio del 2012, il manga di Assassination Classroom conta di 21 volumi all'attivo. La premessa della storia vede un essere mostruoso che assomiglia ad una piovra fare da insegnante a dei ragazzi difficili di un liceo giapponese. Solo che oltre alle classiche materie, ai nostri protagonisti viene insegnato anche a diventare dei killer esperti. In aggiunta a ciò dovranno anche cercare di eliminare Koro-Sensei, prima che distrugga la Terra. Di recente è uscito anche un one shot di Assassination Classroom pubblicato sempre dalla rivista Weekly Shonen Jump.