Da Assassination Classroom a Gintama: 5 serie profondamente influenzate da Dragon Ball

Il sentito addio del mondo dei manga e dell’animazione ad Akira Toriyama sta facendo riemergere l’importanza del suo lavoro. Attraverso Dragon Ball il maestro ha saputo stabilire le basi costitutive dello shonen moderno, influenzando opere dal grande successo, molte delle quali non hanno esitato a rendergli omaggio in maniera diretta.

Bleach di Tite Kubo è un primo esempio piuttosto evidente, soprattutto se si considera la costruzione di villain memorabili, non solo molto potenti, ma anche affascinanti, carismatici, persuasivi e terrificanti. Inoltre, se Toriyama non avesse scritto a Kubo anni fa, incoraggiandolo a lavorare sulla serie, forse non avremmo mai assistito alle spettacolari avventure di Ichigo.

Passiamo ad un altro dei Big Three di Shueisha: ONE PIECE di Eiichiro Oda. Sebbene nel corso degli anni molti appassionati hanno paragonato il ritmo del racconto di Oda a quello di Toriyama, la somiglianza più palese si ha nel paragonare Luffy a Goku. Il capitano dei Mugiwara condivide col Saiyan un grande talento sul campo di battaglia, un carattere amichevole e allegro ma deciso e formidabile contro gli avversari, e, sì, i due hanno in comune anche un enorme appetito, a tal punto da non riuscire a combattere al massimo senza aver prima consumato uno, o più pasti, come si deve.

È il turno di School Rumble, serie apparentemente molto lontana dallo stile e dai toni di Dragon Ball, ma che nello scontro tra Harima, scrittore e autore di manga, e Ouji inserisce un riferimento più che evidente all’opera di Toriyama. Harima, infatti, si trasforma in Super Saiyan per sconfiggere l’avversario.

Arriviamo ad Assassination Classroom, una serie bizzarra e divertente incentrata sulla missione di una giovane classi di mercenari, uccidere il loro insegnante Koro-sensei. Con l’avanzare della storia si viene a conoscenza del fratello dell’insegnante, Itona, e per presentare il loro faccia a faccia nell’anime gli autori hanno scelto di ricreare il confronto tra Radish e Goku visto all’inizio della saga dei Saiyan, con tanto di auree, tute e armature da battaglia.

Concludiamo con Gintama, uno shonen improntato sull’azione e sull’ironia, dove sono presenti parodie di molte opere seminali del mondo dei manga. In più occasioni, a volte persino per interi episodi, nella serie sono presenti riferimenti a specifici eventi della saga ambientata su Namek, e la parola Yamcha viene usata per indicare personaggi dall’infimo valore sul campo di battaglia e dal punto di vista narrativo. Inoltre, Gintoki ha provato spesso a replicare l’iconica Kamehameha.

Su Jujutsu Kaisen. Sorcery Fight. La manifestazione terrena dell'u è uno dei più venduti di oggi.