Assassination Classroom, il manga è stato bandito: cos'è successo negli USA

Assassination Classroom è un manga giapponese scritto e illustrato da Yusei Matsui. La serie è stata pubblicata in Giappone dal 2012 al 2016 sulla rivista Weekly Shonen Jump e in Italia da Planet Manga.

La trama di Assassination Classroom ruota attorno ad una classe di studenti delle scuole medie giapponesi che hanno il compito di assassinare il loro nuovo insegnante, un misterioso essere giallo dalle sembianze di un polpo di nome Korosensei. Tuttavia, Korosensei non è un insegnante comune e non ha solo la capacità di muoversi a una velocità incredibile, ma è anche immune a qualsiasi forma di attacco convenzionale.

Nonostante Assassination Classroom sia stato ben accolto dalla critica giapponese ma anche del resto del mondo, guadagnando una vasta fanbase, dalla trama si capisce subito perché il titolo possa causare qualche problema di pensiero in certi paesi del mondo. Negli Stati Uniti d'America, nella Gifford Middle School della Florida, è stato eliminato il manga dalla biblioteca scolastica, dopo che alcuni gruppi hanno si sono lamentati per la sua presenza. Lo stesso è accaduto alla Elmbrook School District del Wisconsin, che ha eliminato il manga dalla sua libreria elettronica, dopo i richiami di un genitore.

Al centro di questa rimozione ci sono, naturalmente, alcune scene che ritraggono i minori mentre puntano le loro armi contro il professore, Korosensei. La presidente della Indian River County chapter of Moms for Liberty, Jennifer Pippin, "Non vogliamo che gli studenti pensino che vada bene uccidere i propri insegnanti". A breve però potrebbero arrivare altre lamentele, come sembra accadrà sempre in Florida a causa dell'organizzazione Citizens Defending Freedom, dato che il manga si può trovare in altri istituti dello stato americano. "Dovremmo essere d'accordo sul fatto che la violenza verso gli insegnanti e i contenuti sessuali espliciti non siano elementi che vadano promossi o glorificati dalla scuola, specialmente con i soldi dei contribuenti" le parole della direttrice Kristen Huber.

Sembra quindi che Assassination Classroom non passerà un periodo semplice negli USA. Ovviamente non è l'unico, dato che tanti anime sono stati bannati dagli USA, mentre si parla di un ban di Akira in Russia.