Assassinato a colpi di pistola: muore Luis A. Mendoza, doppiatore latinoamericano di Gohan

Un recente report dal Messico ha confermato la morte di Luis Alfondo Mendoza Soberano, celebre doppiatore latinoamericano di Gohan. L'uomo è stato ucciso a colpi di pistola insieme alla moglie ed al cognato, dopo una violenta disputa nata per ragioni lavorative. L'assassino ha successivamente tentato il suicidio con un colpo alla testa.

Luis Alfondo Mendoza è stata l'iconica voce di alcuni dei personaggi più conosciuti nel mondo dell'animazione giapponese ed americana. Nel territorio dell'America Latina - che conta oggi oltre 550 milioni di abitanti - il cinquantacinquenne è conosciuto per doppiato Gohan, Bugs Bunny ed altri personaggi tratti da serie televisive del calibro di The Big Bang Theory e Willy, il principe di Bel-Air.

In Messico ed in Sudamerica Dragon Ball è in assoluto l'anime più popolare che sia mai stato trasmesso in televisione, insieme a Naruto. In occasione della trasmissione del season finale del 2018, in diverse città furono piazzati dei maxischermi e venne registrata un'affluenza inaspettatamente alta, con migliaia di persone raccolte nelle piazze per salutare Goku e compagni.

L'America Latina piange dunque la morte di uno dei doppiatori che fecero la storia della serie, per colpa dell'ennesimo episodio di violenza registrato nelle strade di uno Stato che continua ad avere grandi problemi sul fronte della sicurezza.