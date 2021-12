Assorbimento o trasferimento? Le ipotesi sul Frutto Dark Dark di Barbanera in ONE PIECE

Il suo ingresso in ONE PIECE sembrava buttato a caso, con Oda che aveva soltanto voluto integrare nu altro personaggio per caratterizzare l'isola di Jaya. In realtà a Barbanera bastarono poche pagine per venir delineato come avversario importante in ONE PIECE. Ancora oggi la potenza del pirata è sconosciuta.

Ci sono tante teorie nel fandom che circolano su di lui. Alcuni lo vogliono figlio di Rocks D. Xebec, pirata ormai scomparso che causò grossi guai a Roger, a Garp e non solo, anche se ciò andrebbe in contrapposizione con la teoria sulle origini di Shanks. Per non parlare poi dei suoi misteriosi poteri, con il quale il pirata ha ferito addirittura il rosso. Però tante domande circolano sul suo fisico capace di ospitare due Frutti del Diavolo e sulle caratteristiche del Dark Dark.

Barbanera ha assorbito o trasferito il potere del Gura Gura con il Dark Dark? Secondo molti, il Dark Dark avrebbe permesso a Teach di estrarre il potere dei terremoti da Barbabianca una volta morto quest'ultimo, per poi inserirlo dentro di sé, evitando così la morte che invece avrebbe dovuto esserci. Un unico processo quindi, che passerebbe esclusivamente per le mani del Frutto Dark Dark. Un avvenimento simile potrebbe essere capitato per il frutto Suke Suke ora in mano a Shiryu.

C'è anche però la possibilità che il trasferimento del Frutto del Diavolo di Barbabianca non sia avvenuto per mano del Dark Dark. Barbanera è comunque un personaggio furbo e che ha studiato tantissimo i frutti, e proprio per questo fu capace di riconoscere al volo quello che aveva tanto agognato. Non sarebbe strano se Barbanera si fosse preparato un frutto simile al Gura Gura nella sacca, così da far rinascere il potere proprio lì vicino. A quel punto, Barbanera avrebbe mangiato il frutto ma non sarebbe morto per la sua costituzione fisica molto particolare.

Viene sottolineato più volte infatti che Barbanera non dorme mai e sembra possedere un potere unico nel mondo di ONE PIECE. L'ottenimento di due poteri potrebbe quindi non essere collegata al Dark Dark, pertanto il passaggio del Suke Suke a Shiryu sarebbe dovuta alla morte di Absalom e nient'altro. Le differenze sono sostanziali dato che, nel primo caso, Barbanera potrebbe anche scambiare i poteri dei Frutti del Diavolo tra vari utilizzatori a proprio piacimento. Una capacità che renderebbe la sua ciurma virtualmente invincibile, dato che sarebbero tutti in grado di possedere più di un potere per volta.

Quali sono le vostre teorie sul funzionamento del Dark Dark e sulla capacità di possedere più poteri da parte di Barbanera? Fatecelo sapere nei commenti.