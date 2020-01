Asta di Black Clover prende vita un incredibile cosplay raffigurante la sua forma migliore

Come probabilmente saprete, l'apprezzato anime Black Clover ha saputo attirare molto interesse dai fan, con le vicende che si stanno oramai dirigendo con sempre più impeto verso quello che sarà il culmine del chiacchierato arco narrativo della reincarnazione, con risvolti che in molti non si sarebbero mai aspettati.

Effettivamente, se si pensa che inizialmente l'opera animata doveva contare su appena 51 episodi - oramai ampiamente superati e addirittura raddoppiati -, appare ovvio come la fama della produzione abbia raggiunto dei livelli incredibili, con un ricco fandom sempre più che felice di mettere in mostra il proprio apprezzamento per la serie in tutti i modi possibili, un successo in parte dettato anche dal sapiente utilizzo del processo d'animazione e dall'attento lavoro posto nel mettere in mostra alcuni dei momenti più iconici dell'opera.

Ebbene, nel corso di queste ultime ore, il cosplayer Instagram @kiru_dayo ha voluto condividere sui suoi social uno strepitoso cosplay a tema Black Clover e specificatamente dedicato a Black Asta, una delle sue forme più potenti e pericolose. Come potete vedere dall'immagine a fondo news, il lavoro profuso nella realizzazione del tutto è da dieci e lode, con un'attenzione maniacale nel ricreare armi, vestiti e anche effetti capaci di dare un oscuro senso di potere al tutto. Insomma, un lavoro eccelso che come facilmente immaginabile ha saputo guadagnarsi gli elogi dei fan.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che gli ultimi episodi di Black Clover hanno messo in mostra delle importanti rivelazioni su Nero. Inoltre, nel corso di queste ultime settimane, è stato reso noto che Black Clover ha raggiunto un importante record relativo alla copie vendute.