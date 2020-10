Asta non si trattiene in Black Clover 267: i suoi sentimenti sono chiari

Tra i manga battle shonen che si stanno distinguendo negli ultimi anni c'è Black Clover, opera scritta e disegnata da Yuki Tabata e pubblicata dal 2015 su Weekly Shonen Jump. La storia è entrata da poco in un nuovo arco narrativo che vede in atto la guerra contro il belligerante regno di Spade.

Per sopperire alle sue mancanze e riprendersi dalla sconfitta contro la Triade Oscura, Asta ha iniziato un allenamento grazie al ritorno del vice capitano del Toro Nero, il misterioso Nacht. Il protagonista di Black Clover ha accettato di partecipare a un rituale che però sarà tutt'altro che facile da superare. Il suo scopo è sconfiggere il diavolo che si trova all'interno del proprio corpo e, se non ci riuscirà, morirà.

Appena il rituale ha inizio però, le prime parole di Asta in Black Clover 267 sono di ringraziamento. Come rivela il protagonista, era da tanto che questi voleva ringraziare sentitamente il diavolo per averlo aiutato in tante occasioni concedendogli una parte del proprio potere. Il diavolo rimane temporaneamente confuso per queste frasi, anche se subito dopo si riprende e inizia a insultare Asta.

Dopodiché il combattimento ha inizio anche se Asta, pur subendo qualche colpo, non osa ancora sferrare colpi al suo avversario.