Asta è protagonista assoluto della prima immagine della seconda stagione di Black Clover

L'adattamento animato di Black Clover continuerà ufficialmente con una seconda stagione (che comincerà a ottobre), e per festeggiare il ritorno, la produzione della serie ha rilasciato una prima immagine di Asta davvero allettante.

L'arco in corso del Tempio di Seabed ha chiuso i primi 51 episodi della serie, e il culmine della battaglia finale si sta avvicinando mentre Asta, Finral e Vanessa danno il tutto per tutto nello scontro con Vetto, membro dell'Occhio Magico della Notte Bianca. La cosa interessante dell'immagine rilasciata è che suggerisce la lunghezza della seconda stagione - o almeno fin dove quest'ultima si spingerà con certezza.

Come potete vedere nell'immagine in calce alla notizia, Asta ha assunto una misteriosa forma che viene chiamata "Balck Asta", la quale è una trasformazione improvvisa che si verifica durante l'arco narrativo in corso. Ciò implica che la seconda stagione includerà almeno il sesto arco della serie, cioè "Witches' Forest".

I fan dovrebbero anche aver notato che un primo suggerimento dell'arco "Witches' Forest" è stato rivelato quando Vanessa ha menzionato il suo passato nella Foresta delle Streghe nell'ultimo episodio della prima stagione. Sotto gli attenti e intensi occhi della Regina delle Streghe, Vanessa è stata tenuta in una gabbia per uccelli per tutta la sua gioventù prima di diventare membro dei Black Bulls.

Black Clover sta per tornare su Crunchyroll.