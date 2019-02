Astra Lost in Space: annunciato l'anime tratto dal manga fantascientifico

Kenta Shinohara, autore già popolare in Giappone grazie alla sua precedente opera Sket Dance, annuncia una clamorosa notizia che riguarda il suo manga più recente, Astra Lost in Space.

Il manga Astra Lost in Space, conosciuto anche col titolo giapponese di Kanata no Astra, diventerà un anime che debutterà in Giappone durante il 2019, anche se non è stata ancora rivelata la data precisa. L'annuncio arriva direttamente dall'account Twitter dell'autore, Kenta Shinohara, che ha anche divulgato il link del sito ufficiale dell'anime.

La nuova opera sarà diretta da Masaomi Ando e prodotta dallo studio Lerche. Norimitsu Kaiho sarà invece l'addetto alla sceneggiatura e Keiko Kurosawa si occuperà del character design. Il manga ha debuttato nel maggio 2016 sulla rivista digitale Shonen Jump+, per poi concludersi nel dicembre 2017 con 49 capitoli totali raccolti in 5 volumi. Contemporaneamente, la serie ha goduto di un voice drama, con Yusuke Kobayashi e Ayaka Suwa a dare la voce ai due protagonisti Kanata Hoshijima e Aries Spring.

Astra Lost in Space è ancora inedito in Italia, anche se l'annuncio dell'anime potrebbe avvicinare l'interesse degli editori nostrani. Inoltre, la stessa serie ha ricevuto diversi apprezzamenti, tra cui il terzo posto nel Kono Manga ga Sugoi! del 2019 e la candidatura per il dodicesimo Manga Taisho.