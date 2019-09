Astra Lost in Space: l'episodio finale avrà la durata di un'ora

Dopo undici episodi ed altrettante settimane, si sta per concludere l'avventura ricca di peripezie nello spazio di Astra Lost in Space. La ciurma di ragazzi è riuscita a saltare di pianeta in pianeta, scoprendo se stessi e l'universo che li circonda. Mancano ancora alcuni dettagli che saranno svelati nell'ultimo episodio, il dodicesimo.

Astra Lost in Space esordì con un lungo episodio di un'ora e, di riflesso, è stato annunciato che anche l'ultimo episodio avrà una durata simile. La notizia, rimbalzata sull'account del sempre ben informato SPY_True, proviene dalla programmazione di BS11 che riporta appunto la durata eccezionale dell'episodio in questione.

Astra Lost in Space sta per effettuare il suo ultimo viaggio il 18 settembre, dopo la sua partenza il 3 luglio quando abbiamo scoperto Kanata, Aries e tutti gli altri membri del campeggio planetario. La serie è tratta dall'omonimo manga, conosciuto in terra giapponese col titolo di Kanata no Astra, di Kenta Shinohara. La serie è stata pubblicata sulla rivista digitale Shonen Jump+ tra il 9 maggio 2016 e il 30 dicembre 2017. I 49 capitoli sono stati raccolti in 5 corposi volumi, i quali arriveranno da dicembre in Italia grazie a Star Comics.

Astra Lost in Space è stato animato dallo Studio Lerche, con Masaomi Ando alla regia, Norimitsu Kaiho alla sceneggiatura e Yoshimasa Hosoya e Inori Minase a dare la voce ai due protagonisti principali, Kanata Hoshijima e Aries Spring.