Astra Lost in Space sarà pubblicato in Italia da Star Comics!

Kenta Shinohara è già noto tra gli appassionati per l'opera Sket Dance, manga di 32 volumi pubblicato su Weekly Shonen Jump tra il 2007 e il 2013. L'autore è però tornato alla ribalta durante quest'anno grazie ad Astra Lost in Space, in cui affronta temi diversi da quelli del manga precedente, che arriverà in Italia grazie a Star Comics.

Con un comunicato stampa pubblicato oggi, la Star Comics ha rivelato di aver acquisito i diritti del manga di Astra Lost in Space, conosciuto in patria col titolo di Kanata no Astra. La serie, composta da cinque volumi, debutterà nel corso di quest'anno a partire da dicembre e proseguirà la pubblicazione con cadenza mensile fino alla fine dell'opera.

Astra Lost in Space segue le vicende di Kanata Hoshijima e Aries Spring. I due studenti della Caird Academy vengono inseriti in un gruppo di nove persone per un campeggio planetario, dove devono portare a termine alcuni compiti. Tuttavia, appena mettono piede sul pianeta, a causa di una sfera misteriosa, vengono catapultati nello spazio profondo. La loro fortuna è di trovare un'astronave lì vicino che dovranno utilizzare per tornare a casa. Ma perché hanno subito questo destino? E che difficoltà troveranno sul viaggio di ritorno a casa?

Astra Lost in Space è un manga scritto e disegnato da Kenta Shinohara e pubblicato su Shonen Jump Plus, rivista digitale di Shueisha, tra il 9 maggio 2016 e il 30 dicembre 2017. I 49 capitoli sono stati raccolti in cinque volumi e questi saranno adattati in una serie animata attualmente in onda e che sarà composta in totale da 12 episodi.