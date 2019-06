Astra Lost in Space: rivelata la sorprendente durata della premiere

Astra Lost in Space, l'anime fantascientifico tratto dal manga omonimo, andrà in onda con un episodio speciale dalla durata di un'ora il 3 luglio 2019. L'adattamento dell'opera di Kenta Shinohara coprirà tutti e 5 i volumi ufficiali.

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale, il primo episodio sarà mostrato in anteprima all'EJ Anime Theater di Shinjuku il primo luglio, con la partecipazione dei doppiatori Yoshimasa Hosoya (voce di Kanata Hoshijima) e Inori Minase (Aries Spring); due giorni dopo la premiere andrà in onda in contemporanea su AT-X, TOKYO MX, TV Aichi, KBS Kyoto, Sun TV e BS11.

L'anime, ambientato in un futuro distopico, racconta l'avventura di un gruppo di nove studenti della Caird High School, spediti per sbaglio a 5012 anni luce di distanza dal loro pianeta madre. Il gruppo, utilizzando le limitate risorse a disposizione, dovrà trovare un modo per tornare a casa.

L'adattamento, annunciato per la prima volta pochi mesi fa, è stato prodotto dallo studio d'animazione Lerche, sotto la guida del regista Masaomi Ando. Le animazioni sono state curate da Keiko Kurosawa e Masatoshi Kai, mentre opening e ending sono state scritte rispettivamente da Nonoc e Riko Azuna. Non è stato ancora rivelato il numero totale degli episodi. E voi? Quanto aspettate questo anime? Fatecelo sapere nei commenti.