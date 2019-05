Astra Lost in Space: rivelato chi si occuperà della opening e dell'ending

Il mangaka Kenta Shinohara è già uno dei mangaka più famosi di Weekly Shonen Jump grazie al suo Sket Dance, opera umoristica arrivata sotto forma di manga anche in Italia. Ora l'autore sta per tornare sulle TV nipponiche grazie all'adattamento animato della sua ultima opera, Astra Lost in Space, di cui è già stato rivelato un teaser trailer.

Finora di Astra Lost in Space abbiamo potuto osservare solo un trailer senza voci e che ci anticipava l'ambientazione spaziale. Dopo averci rivelato però recentemente i doppiatori della serie, adesso veniamo a sapere anche chi si occuperà della sigla di apertura e di quella di chiusura dell'anime.

Il sito ufficiale della serie animata tratta dall'opera di Kenta Shinohara ha anticipato che nonoc si occuperà della theme song e opening intitolata "star*frost", mentre Riko Azuna sarà l'interprete della sigla di chiusura "Glow at the Velocity of Light".

Il resto dello staff è composto da Masaomi Ando, il regista, che dirigerà l'anime allo studio Lerche. Norimitsu Kaiho è lo sceneggiatore, Keiko Kurosawa il character designer e direttore delle animazioni. Masaru Yokoyama e Nobuaki Nobusawa si occupano delle musiche della serie. I doppiatori dei personaggi principali di Astra Lost in Space Kanata Hoshijima e Aries Spring saranno invece Yoshimasa Hosoya e Inori Minase.