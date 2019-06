Astra Lost in Space: secondo stupendo trailer per l'anime sci-fi che debutterà a breve

Con la fine di giugno, è in procinto la conclusione della stagione primaverile che ha portato sugli schermi di tutto il mondo tante serie anime famose. È quindi ora di salutare titoli come L'attacco dei Giganti 3 e One-Punch Man, ma anche di dare il benvenuto ad altri come Dr. Stone e Astra Lost in Space. Quest'ultimo si mostra in un nuovo trailer.

Astra Lost in Space debutterà tra circa due settimane con una premiere di ben un'ora, più o meno il triplo di un normale episodio di anime. In questi giorni che ci separano dalla messa in onda, però, possiamo rivedere il primo trailer della serie, dove viene mostrata Aries Spring dispersa nello spazio, oppure il nuovo video pubblicitario che mostra tutti i personaggi presenti nella serie.

Nel video presente in alto alla notizia, possiamo dare uno sguardo più approfondito alla nuova opera dello studio Lerche. Della durata di 1:43, si parte con la spiegazione di ciò che aspetta i ragazzi protagonisti, che vengono man mano presentati nelle brevi scene dello spazioporto, e la piega che in realtà prenderanno gli eventi. I nove dovranno quindi riuscire a sopravvivere in un ambiente imprevisto ed estremamente ostile, facendosi strada solo usando le proprie forze.

Astra Lost in Space è un manga scritto e disegnato da Kenta Shinohara, già autore di Sket Dance. Il mangaka ha pubblicato la serie su Shonen Jump+ tra il 9 maggio 2016 e il 30 dicembre 2017, con 49 capitoli totali raccolti in 5 volumi. Il manga è attualmente inedito in Italia.