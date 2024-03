Astri di Saggezza vs Mugiwara: ci sarà davvero lo scontro in ONE PIECE?

Prima del capitolo 1109 di ONE PIECE non avremmo mai pensato di vederli tutti assieme a combattere, eppure sembra proprio che tutti gli Astri di Saggezza siano riuniti su Egghead: vedremo allora lo scontro fra loro e i Mugiwara?

Già avere Jaygarcia Saturn nel mezzo della mischia sembrava tanto per ONE PIECE, ma con il cliffhanger dell'ultimo capitolo sembra che abbia evocato su Egghead anche gli altri quattro Astri di Saggezza rimanenti. A meno che dietro quelle luci nere non ci siano personaggi diversi, potremmo essere di fronte a uno scontro di proporzioni epiche.

Eppure è davvero il momento per vedere i Mugiwara contro le istituzioni più alte del Governo Mondiale? Ci eravamo infatti chiesti cosa potrebbe succedere dopo gli eventi del capitolo 1109 di ONE PIECE, ma è difficile immaginare che tutta la ciurma di Rufy si ritrovi già ora contro cinque fra i personaggi più forti di tutto il manga.

È lo stesso Rufy con il Gear 5 a dirlo: "possibile che non riesca a fargli nulla?", riferito a Saturn, sottolineando come il pirata non abbia ancora capito se e come colpire davvero il villain. L'arrivo dei Cinque Astri quindi potrebbe semplicemente significare una fuga ancora più precipitosa per i Mugiwara, che forse tramite questo incontro capiranno qualcosa in più sulle loro abilità in modo da essere preparati per quando avverrà lo scontro vero e proprio. Cosa che ci aspettiamo succeda, ormai sempre di più.

E secondo voi si scontreranno davvero oppure no? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a uscita e teorie del capitolo 1110 di ONE PIECE.