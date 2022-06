Astro Boy: annunciato il reboot del capolavoro di Tezuka

Astro Boy ha fatto letteralmente la storia dell'animazione giapponese. Non tanto perché si tratta di un'opera frutto del genio di Osamu Tezuka, mangaka leggendario, ma anche perché si tratta di uno dei primi anime mai trasmessi regolarmente in tv. Dopo 40 anni dall'ultima serie, l'opera sta per tornare con un progetto speciale.

Nonostante la sua longevità e le critiche di Takahata, Astro Boy è un titolo che ha saputo rinnovarsi, addentrandosi ad esempio nel mercato degli NFT. Era il 1963 quando venne trasmesso per la prima volta l'episodio 1 in bianco e nero, produzione che accompagnò i fan fino al 1966. Diversi anni più tardi, la serie venne riadattata in 52 episodi ed in una versione a colori che riscosse un incredibile successo in patria.

A distanza di più di 40 anni dall'ultimo remake, Tezuka Productions è pronta a riproporre Astro Boy con un reboot insieme al regista di Miraculous, Thomas Astruc. Attualmente non ci sono informazioni sulla serie, come la data d'uscita e lo staff al completo, tuttavia l'anime si comporrà di 52 episodi complessivi. In calce alla notizia potete dare un'occhiata ad alcune prime immagini promozionali rilasciate in concomitanza con l'annuncio ufficiale.

