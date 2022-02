Astro Boy: l'iconico Atom si prepara al suo debutto nel mercato degli NFT

L’importanza rivestita da un autore come Osamu Tezuka ha permesso al mercato dei manga di esplodere, uscendo dai confini del Sol Levante, creando delle vere e proprie icone del medium, tra cui spicca Astro Boy. Dopo aver anche conquistato il settore dell’animazione, Atom sarà protagonista di una nuova rivoluzione: l’ingresso nel mercato NFT.

Ultimamente stanno sorgendo sempre più polemiche relative ai Non-Fungible Token, tipo di criptovaluta non intercambiabile a differenza dei bitcoin, e che basa il suo valore proprio su questa unicità. Nonostante discussioni piuttosto accese sembra che Tezuka Productions voglia cavalcare l’onda e in collaborazione con NOBORDER.z, J&J e con la prefettura di Tottori ha deciso di produrre degli NFT dedicati proprio al mondo di Astro Boy.

Si tratta, come mostrato nell’immagine riportata in calce, di carte per partecipare al gioco NFT Duel, nelle quali vengono rappresentati sia Atom che Uran, con luoghi piuttosto importanti di Tottori sul background, con l’obiettivo di promuovere il turismo, che ha subito una pesante decrescita a causa della pandemia. Attualmente non sono stati comunicati né una data d’uscita specifica per la pubblicazione delle carte, né il prezzo, ma è stato confermato che parte degli introiti verrà donato a imprese locali.

Per concludere vi lasciamo al nostro speciale dedicato al dio dei manga Osamu Tezuka.