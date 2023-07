Astro Boy: ricordate Capitan Jet? L'anime nato come remake del piccolo robot

Di tutte le opere di Osamu Tezuka, il dio dei manga, Astro Boy è diventata sicuramente la più riconoscibile, ancora oggi. Tuttavia, lo stesso autore decise, intorno al 1976, di investire nella produzione di un anime remake delle avventure del robot, risultato poi nella breve serie Capitan Jet.

L’idea iniziale di Tezuka si scontrò però con i vari problemi finanziari e legali che subentrarono al momento della fase di pre-produzione. In quegli anni, infatti, la sua azienda, Mushi Productions, stava rischiando la bancarotta, e non poteva usare liberamente i diritti sulla sua stessa opera, Astro Boy, per forti restrizioni legali. Pe questo motivo il progetto di riproporre un remake di Astro Boy interamente a colori, si trasformò in una serie durata unicamente 27 episodi, dove il protagonista, un piccolo robot umanoide, estremamente simile all’iconico personaggio di Tezuka, affrontava avventure imparando valori importanti, come la compassione, il coraggio e l’eroismo.

Questa base con l’aggiunta di personaggi provenienti da altre opere di Tezuka, e di co-protagonisti e aiutanti, copie di quanto visto in Astro Boy, potevano essere la miscela perfetta per una serie di successo; invece, lo stesso creatore si ritrovò annoiato dalla produzione. Con l’avanzare della serie divenne chiaro che l’obiettivo finale di Capitan Jet, Jetter Mars in originale, era scoprire il più possibile su di lui, mentre Astro Boy esplorava a fondo la complicata relazione tra robot e mondo naturale, aspetto molto più stimolante e interessante da affrontare in storie sempre originali.

Inoltre, Jet venne giudicato dal pubblico un personaggio petulante e noioso, per nulla eroico come Astro Boy. Tali critiche unite ai cambiamenti richiesti dai produttori di Toei portano Tezuka ad abbandonare la serie, terminata in 27 episodi. Ricordiamo infine che nel 2022 è stato annunciato un reboot di Astro Boy.