Astro Royale: il manga dell'autore di Tokyo Revengers fonde My Hero Academia e Yakuza

Il maestro Ken Wakui, autore di Tokyo Revengers, ci delizia con la sua nuova opera "Negai no Astro", conosciuta in Occidente come "Astro Royale". Un ritorno ai suoi temi preferiti, adolescenti delinquenti, con l'aggiunta di un elemento inedito: i superpoteri.

Il manga sembra raccontare inizialmente una classica storia di successione della Yakuza. Ma ben presto, un evento sconvolgente stravolge tutto: una pioggia di meteoriti si abbatte sulla Terra, risvegliando in alcuni individui poteri soprannaturali.

L'atmosfera ricorda in parte "My Hero Academia", attualmente arrivato alla settima stagione, con l'improvvisa comparsa di poteri che sconvolge l'ordine sociale. Il protagonista, Hibaru, vuole diventare lo Yakuza più forte di tutti, e dovrà scontrarsi con molti personaggi che come lui hanno acquisito delle abilità straordinarie con la pioggia di meteoriti.

Oltre al tema dei superpoteri, "Astro Royale" condivide con "My Hero Academia" un archetipo narrativo molto comune in questo genere di storie: un giovane che combatte per quello in cui crede e che condivide un legame speciale con il proprio "maestro". Tuttavia, le differenze sono evidenti. In "Astro Royale" il caos regna sovrano: l'assenza di un sistema strutturato come in "My Hero Academia" porta alla legge del più forte.

Nonostante le similitudini, il nuovo manga di Ken Wakui "Astro Royale" non sembra un semplice clone di altre opere più famose. L'influenza di Horikoshi è innegabile, ma l'impronta unica dell'autore di Tokyo Revengers è immediatamente riconoscibile.

Se vi siete mai chiesti come sarebbe una storia di Yakuza con i superpoteri, "Astro Royale" è un'opera che vale la pena esplorare.

