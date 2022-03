Astromica: il futuro nel cartaceo della piattaforma grazie all'accordo con RW Edizioni

Astromica, casa editrice italiana e orientata a distribuire digitalmente e periodicamente fumetti e anime, è un progetto estremamente interessante, e che si espanderà molto presto. Attraverso un accordo infatti la piattaforma è entrata a far parte del gruppo editoriale RW Edizioni, con un obiettivo preciso: inserirsi nel mercato cartaceo.

Una collaborazione particolarmente importante, sia per valorizzare quei contenuti che spesso non riescono a raggiungere lettori e appassionati, sia per dare un segnale importante, ovvero che una piattaforma nata unicamente come distributore digitale possa arrivare a definirsi un proprio spazio anche nella controparte cartacea del settore. Stando a quanto stabilito dalla linea editoriale presentata da Massimiliano Ciotola, direttore di RW Edizioni, e Simone Balzano, fondatore di Astromica, le pubblicazioni saranno indirizzate al target young adult indipendente sia italiano che europeo.

Tra maggio e giugno 2022 usciranno i primi cinque volumi che daranno inizio a questa nuova era di Astronomica, e che riportiamo di seguito, tutti venduti in edizione cartonata al prezzo di 10.95€:

Animalati di Mattia Doghini

J&A di Giancarlo Marzano e Roberta Colasanti

Le Divine Commediche Avventure di Dante e Virgilio, di Gaia De Bernardini

Nel Buio, di Emiliano Barletta e Lucio Stefanello

Red Flame & Yellow Star, di Stefano Militano, Pietro Saccà e Rita Montorsi

