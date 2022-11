Asuka, Taiga, Kaguya: in Giappone la birra delle birichine

Per fan del mondo anime è raro non aver mai apprezzato un personaggio tsundere. L'archetipo tsundere è uno degli archetipi più popolari negli anime in Giappone e qualsiasi commedia romantica, e non solo, presenterà molto probabilmente almeno un personaggio con questo aspetto della personalità.

Le eroine tsundere sono molto comuni negli anime in Giappone al giorno d'oggi, ma esistono dai primi anni '80. Uno dei personaggi tsundere cult è l'aliena di Urusei Yatsura, serie approfondibile nella nostra recensione di Lamù. Conosciutissima poi è anche Asuka Langley Soryu , di Neon Genesis Evangelion, una delle tsundere per eccellenza: è arrogante, testa calda e aggressiva. I primi tempi era molto acida con il povero Shinji ma con il tempo si rivela dolce e gentile. La doppia faccia dello stereotipo caratterizza anche altre ragazze del mondo otaku, tra le quali Taiga Aisaka di Toradora e Kaguya Shinomiya di Kaguya-sama: Love Is War.

Sarà inevitabile pensare a tutte loro gustando la birra ideata dal Nomcraft Brewing di Wakayama: Tsundere Hazy IPA. Quest'ultima non è soltanto così chiamata per tecnica pubblicitaria ma c'è un motivo preciso legato proprio all'esperienza di bevuta. La birra, se stappata e sorseggiata fresca di frigo, accenna un massiccio sapore aromatizzato che rasenta l'acidulo, eppure, man mano che si riscalda, così come il cuore di una ragazza tsundere che si apre e scoglie, il gusto esplode in un zuccheroso fruttato.

Assaggereste questa nuova birra dal Giappone? Chissà se il birrificio di Wakayama penserà anche ad una birra tsundere al maschile, magari ispirata a personaggi come Vegeta, di Dragon Ball, da assaporare indossando la nuova tuta potentissima di Bandai Namco.