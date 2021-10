Asuna in un cosplay: la protagonista di Sword Art Online in foto della russa Skarpena

Sword Art Online è uno degli anime più famosi e importanti degli ultimi dieci anni. I pareri contrastanti del pubblico, specie nei suoi primi anni di trasmissione, non hanno fermato il progetto nato dalla mente di Reki Kawahara di arricchirsi e ingrandirsi, mostrando tanti mondi di gioco a cui hanno preso parte i protagonisti Kirito e Asuna.

Tra Gun Gale Online, il progetto Underworld, e qualche altro mondo, sono stati molti i luoghi virtuali visitati dai due protagonisti. Il più famoso però è sicuramente Aincrad, il mondo di Sword Art Online, il primo mai apparso nella serie. Come ogni gioco di ruolo che si rispetti, anche questo propone varie armature e potenzialità per i vari personaggi che ne modificano l'aspetto, di conseguenza a ogni saga i protagonisti cambiano un pochino rispetto a prima, se non addirittura completamente.

Nella prima apprezzata serie di SAO, luogo dell'incontro tra i due eroi, Asuna indossava un abito bianco e rosso con il quale scendeva in battaglia senza timore. La cosplayer russa Skarpena ha dedicato alla dama di Sword Art Online un cosplay proprio con quel costume, realizzato in modo molto soddisfacente e in un'ambientazione rilassante e ricca di verde. Un cosplay di Asuna che rende sicuramente giustizia alla controparte di Sword Art Online.



Per recuperare la serie, non perdetevi la nostra guida a Sword Art Online.