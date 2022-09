Asuna festeggia il decimo anniversario di Sword Art Online in un artwork celebrativo

Sword Art Online è tra i grandi protagonisti dell'ultimo decennio, potendosi fregiare di aver portato alla notorietà un genere fino a prima sconosciuto ai più. In attesa dell'imminente debutto di Sword Art Online Progressive Scherzo of Deep Night, Asuna festeggia i dieci anni del franchise.

Il 7 luglio del 2012 debuttava l'adattamento anime di Sword Art Online prodotto da A-1 Pictures. Da quel giorno, la light novel scritta da Reki Kawahara è entrata nella leggenda. Dieci anni dopo, l'amore del pubblico verso Sword Art Online e i suoi protagonisti Kirito e Asuna è rimasto immutato.

Il 6 novembre 2022, in Giappone si terrà un importante evento che celebrerà il sesto anniversario di Sword Art Online. A quanto pare, durante la manifestazione verrà effettuato un importante annuncio legato alla serie anime e la community già non vedo l'ora di scoprire di cosa possa trattarsi.

In attesa d'informazioni certe, sul profilo Twitter ufficiale della serie Akio Watanabe ha condiviso un'illustrazione da lui realizzata che ritrae Asuna la saetta. Facendo l'occhiolino ai fan, e schioccando le dita, da cui pare si generino due cuoricini, la protagonista festeggia i 10 anni compiuti da Sword Art Online. Per chi non dovesse conoscerlo, Watanabe ha lavorato come animatore di serie come Monogatari, The World Only God Knows, Popotan, e altri, ma mai a progetti dedicati a Sword Art Online. Che sia un indizio sul futuro annuncio?