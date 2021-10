Atelier of Witch Hat, annunciato l'adattamento anime del manga di Kamome Shirahama

Tra i titoli più ambiziosi degli ultimi anni spicca sicuramente Atelier of Witch Hat, un manga estremamente intrigante che sta continuando a conquistare i lettori di tutto il mondo. Basti pensare, infatti, che l'opera in questione si è piazzata nelle migliori classifiche manga di tutto il 2020.

Era solo una questione di tempo prima che Atelier of Witch Hat, il manga dell'autrice Kamome Shirahama, ricevesse un adattamento animato visto lo straordinario successo riscosso dalla controparte cartacea. Il fumetto è arrivato davvero vicino a vincere i Kodansha Manga Awards e altri premi ancora, un fenomeno che non è passato inosservato nemmeno in Italia dal momento che Planet Manga ha acquistato i diritti della serie nel nostro Paese.

Ad ogni modo, è stato annunciato per il manga omonimo un adattamento anime di cui non si hanno ulteriori dettagli circa la data d'uscita e lo studio di animazione incaricato del progetto. Qualora non abbiate mai sentito parlare del fumetto in questione, l'editore nostrano descrive la trama quanto segue: "Da dove viene la magia? Nessuno lo sa, dal momento che agli esseri umani nati senza poteri essa è preclusa. La piccola Coco riesce a carpirne il segreto, ma il suo entusiasmo ben presto sfuma: gli incantesimi infatti celano un insondabile abisso di mistero".

E voi, invece, siete interessati a questa produzione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.