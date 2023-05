Atelier of Witch Hat: l'autrice celera The Owl House in un'illustrazione

Nel mese di aprile 2023 si è conclusa, dopo 43 episodi raccolti in tre stagioni, la serie animata prodotta da Disney e distribuita sulla piattaforma Disney+, The Owl House. Condividendo temi e ambientazioni magiche con la serie, la mangaka Shirahama Kamome, autrice di Atelier of Witch Hat ne ha celebrato la conclusione con un’illustrazione.

Attualmente in corso sulle pagine di Monthly Morning Two, rivista edita da Kodansha, Atelier of Witch Hat si è rivelata una sorpresa nel 2016 e a distanza di sei anni dal primo capitolo riesce ancora a catturare l’attenzione di nuovi lettori, aggiudicandosi importanti riconoscimenti come l’Harvey Award come miglior manga nel 2020. Inoltre, la serie ha già raggiunto e superato i 5 milioni di copie in circolazione, cifre destinate a crescere con la pubblicazione della trasposizione animata annunciata nell’aprile del 2022 ma di cui non si sa ancora da quale studio sarà prodotta.

Nella preparazione del nuovo capitolo del manga, Kamome si è presa del tempo per disegnare la splendida illustrazione celebrativa che trovate in fondo alla pagina. Il disegno si presenta come un tributo a Luza, Eda e King di The Owl House, con una grande attenzione a ricreare il design elaborato dagli artisti della Disney aggiungendo comunque il suo tocco e stile personale. Un crossover inaspettato al quale ha risposto anche Dana Terrace, ideatrice di The Owl House, con queste parole: “è così carino. Grazie! Per chi fosse alla ricerca di una storia magica, queer, ricca di empatia e scoperta di sé stessi, fatevi un favore e leggetevi Atelier of Witch Hat”.

Cosa ne pensate di questo crossover? Ditecelo con un commento qui sotto.