Atelier of Witch Hat riceverà un adattamento anime: Shirahama celebra l'annuncio

I rumor sull’adattamento anime di Atelier of Witch Hat si sono rivelati infine veritieri. Il sito web ufficiale della rivista Morning Two di Kodansha ha rivelato ufficialmente che nei prossimi mesi debutterà la trasposizione animata dell’opera di Kamome Shirahama.

Atelier of Witch Hat era tra i candidati alla 44° edizione dei Kodansha Manga Award, e la produzione di una serie anime era solamente questione di tempo. Ufficialmente, una delle più popolari serie di Kodansha, ben vista sia dalla critica che dai lettori, sta per ricevere un adattamento anime.

Al momento, non si ha ancora certezza di quale studio si occuperà delle animazioni. Visto il particolare stile grafico utilizzato nel manga, gli studi più accreditati sono CloverWorks e WIT Studio, che ha conquistato gli spettatori con il recente Ranking of Kings.

La narrazione di Atelier of Witch Hat si sviluppa in un mondo fantasy in cui incantesimi e draghi sono all’ordine del giorno. Coco è una ragazza normale con un sogno ambizioso: diventare una strega. Tuttavia, maghi si nasce, non si diventa. Nonostante ciò, Coco non rinuncia al suo sogno e un giorno si imbatte in Qifrey, un misterioso stregone itinerante.

La serializzazione del manga è cominciata su Morning Two nel luglio 2016 e al momento Atelier of Witch Hat conta un totale di 2,5 milioni di copie in circolazione. In Italia, è edito da Planet Manga. Per festeggiare l’annuncio della serie anime, l’autore Shirahama ha realizzato una illustrazione celebrativa. Inoltre, è stato rilasciato un breve teaser promozionale.