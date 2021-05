Atlantis: L'impero perduto: Kida è la principessa di Atlantide in un cosplay da capogiro

Atlantis: L'impero perduto non è uno dei titoli più conosciuti del mondo Disney, eppure è uno dei film più apprezzati in assoluto da tutti coloro che invece l'hanno visto. In molti non sanno, tuttavia, che la pellicola fu accusata di plagio a Nadia: Il mistero della pieta azzurra per vie delle forti analogie.

Nonostante le somiglianze evidenti tra i due titoli, che solo di facciata erano giustificabili da Ventimila leghe sotto i mari di Jules Verne, secondo alcuni dipendenti della Gaianax lo studio e l'emittente televisiva NHK non mossero mai effettivamente denuncia per paura delle conseguenze della Disney, colosso potente nel mercato dell'intrattenimento. Eppure, ancora oggi, sia Nadia che Altantis sembrano essere mosse da una stessa e affascinante idea che ha riportato in auge il mito di Atlantide.

Ad ogni modo, recentemente la cosplayer Eugenia Haruno Bellomia, che vanta qualcosa come mezzo milione di seguaci solo su Instagram, ha provato a reinterpretare la Principessa Kida in un affascinante e fedele cosplay, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. La sua interpretazione è stata accolta con forte clamore da parte dei fan del film che hanno apprezzato la foto dell'artista con oltre 33 mila manifestazioni positive. Prima di salutarvi, avete mai sentito parlare del sequel mai realizzato di Atlantis?

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ultimo cosplay di Eugenia, vi piace? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.