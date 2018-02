Atlus rivela la data di esordio di Persona 5 The Animation e pubblica una nuova key visual

Siete pronti a rivivere la storia dinei panni di semplici spettatori? Nelle ultime ore,ha annunciato che, trasposizione animata dell’omonimo gioco approdato lo scorso anno sulle nostre PlayStation 3 e PlayStation 4, esordirà sul circuito televisivo nipponico il 7 aprile.

Il primo episodio del nuovo anime tratto dal famoso JRPG campione d'incassi sarà trasmesso ogni sabato sulle reti giapponesi Tokyo MX, Gunma TV, Tochigi TV, MBS, BS11 e AbemaTV, mentre il lunedì verrà replicato su GYAO.



Il publisher nipponico ha inoltre condiviso in rete una nuova key visual che vede per protagonista la bella Makoto Niijima, che in questa illustrazione appare molto concentrata nello studio. Raffigurata in quella che sembrerebbe una biblioteca, la fanciulla è seduta ad un tavolino, circondata da una marea di libri, ma cosa starà leggendo di così interessante da lasciarsi assorbire a tal punto?

Prodotta dallo studio A-1 Pictures (Sword Art Online, Fairy Tail), la trasposizione animata di Persona 5 sarà diretta da Masashi Ishihama, mentre Satomi Ishikawa curerà il character design, adattando i disegni originali di Shigenori Soejima. La sceneggiatura è stata invece affidata a Shinichi Inotsume (Sket Dance), mentre Shoji Meguro tornerà a occuparsi della colona sonora.

Di seguito potete trovare la lista completa dei doppiatori: Jun Fukuyama interpreterà il protagonista Ren Amamiya, Mamoru Miyano interpreterà Ryuji Sakamoto, Ikue Otani interpreterà la misteriosa Morgana, Nana Mizuki interpreterà Anne Takamaki, Tomokazu Sugita sarà Yusuke Kitagawa, Rina Satou sarà Makoto Niijima, Aoi Yuki sarà Futaba Sakura, Haruka Tomatsu darà la voce a Haru Okumura e Soichiro Hoshi darà la voce a Goro Akechi.