L'Attacco de Giganti 4: lo staff svela il nome ufficiale di 'quella forma' di Eren

Mancano ancora un paio di mesi al debutto della parte 3 de L’Attacco dei Giganti 4, attesa all’uscita nel 2023, che chiuderà di fatto la final season. Nonostante manchi all’appello un’ultima tranche di episodi, i fan non erano ancora a conoscenza del nome ufficiale di quella forma di Eren.

Qualche giorno fa Studio MAPPA ha mostrato la nuova illustrazione a colori per il cofanetto Blu Ray della Parte 2. Insieme alla rappresentazione grafica, realizzata per l’occasione, lo staff ne ha approfittato per apportare qualche cambiamento alle puntate, per migliorare ulteriormente il comparto tecnico nonché per rivelare qualche curiosità e retroscena.

In accompagnamento all’immagine del Blu Ray, la produzione ha rilasciato un messaggio che qui segue: “Svelata la copertina del quarto Blu-ray/DVD di “Shingeki no Kyojin: The Final Season”! Mikasa e Armin contemplano l'immagine scioccante di Eren nella sua infanzia e la forma finale del Gigante di Eren, "Shuubi no Kyojin (終尾の巨人)" o "Gigante Finale" (non c'era ancora un nome ufficiale per lui, quindi abbiamo chiesto a Isayama-sensei di darcelo).”

Ebbene, dunque, il nome della forma finale di Eren è “Gigante Finale”, un modo per distinguerlo più chiaramente dal “Gigante Fondatore di Eren”, appellativo con il quale la community si riferiva erroneamente al protagonista negli ultimi episodi. E voi, invece, cosa ne pensate della titolatura ufficiale? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.